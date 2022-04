BBC America : Une série dérivée de «Killing Eve» en préparation

Un spin-off centré sur le personnage de Carolyn pourrait bientôt voir le jour

Alors que la 4e et ultime saison de «Killing Eve», avec Jodie Comer qui avait été harcelée par un détraqué , est sur le point de se terminer, le «Sun» révèle qu’une série dérivée de la fiction imaginée par Phoebe Waller-Bridge – qui a joué dans le clip d’Harry Styles – pourrait prochainement faire son apparition sur les écrans.

Selon le tabloïd, ce spin-off serait centré sur le personnage de Carolyn Martens, que joue Fiona Show dans le feuilleton original, et raconterait sa jeunesse et ses débuts dans les services secrets britanniques. «D’un côté, le choix de Carolyn peut paraître surprenant, mais d’un autre, c’était quelque chose d’évident, a confié une source au «Sun». Les créateurs ont eu le sentiment que «Killing Eve» était arrivée à sa fin, mais que l’esprit de la série devait vivre sous une autre forme et ils concentrent leurs efforts sur ce projet maintenant.»