Une série documentaire sur Megan Thee Stallion

États-Unis : Une série docu sur Megan Thee Stallion en préparation

La vie de la rappeuse, de son enfance à son accession à la célébrité, sera racontée dans une production réalisée par Nneka Onuorah.

Getty Images for iHeartRadio

Le 17 février 2022, Megan Thee Stallion indiquait sur Instagram qu’elle s’apprêtait à faire ses premiers pas au cinéma dans une comédie musicale. Un mois plus tard, on apprend que la rappeuse de 27 ans aura bientôt droit à une série documentaire qui racontera sa vie.

Réalisée par Nneka Onuorah («First and Last», sur Netflix) et produite par Time Studios et Roc Nation, la série retracera l’existence de l’interprète de «Sweetest Pie», en duo avec Dua Lipa, de son enfance au Texas jusqu’au succès international qu’elle connaît aujourd’hui. Pour le moment, aucune chaîne ni aucune plateforme de streaming n’est attachée au projet. Selon le «Hollywood Reporter», cette production montrera des images d’archives de Megan, qui sera au Gurten le 14 juillet 2022, ainsi que des interviews vérité.