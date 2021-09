Netflix : Une série pour se moquer des théories complotistes

Première série animée pour adultes produite par Netflix, «Inside Job» colle on ne peut mieux avec l’actualité.

Présentées durant Tudum, un événement organisé en ligne par Netflix samedi 25 septembre 2021, les images de la bande-annonce d’«Inside Job» sont prometteuses. Cette future série, qui sera disponible dès le 22 octobre, emmènera le spectateur au sein d’une entreprise secrète appelée Cognito, Inc. Son travail? Diffuser les théories conspirationnistes les plus invraisemblables, les entretenir, empêcher les médias de mener des enquêtes et éviter que la population ne découvre qui contrôle réellement le monde.

Créée par Shion Takeuchi, qui a notamment travaillé pour la série «Souvenirs de Gravity Falls», «Inside Job» est furieusement d’actualité et se moque de toutes les théories les plus folles qui circulent sur le Net. Des reptiliens – reptiles ayant pris forme humaine et qui contrôleraient notre planète – à l’homme-papillon en passant par le fait qu’Elvis Presley serait vivant et que le monde serait dirigé par un «État profond», la série n’épargne aucune thèse complotiste.

Doublée par la comédienne Lizzy Caplan, Reagan Ridley, l’héroïne d’«Inside Job», est une experte en technologies peu douée dans les relations humaines et persuadée que le monde pourrait être meilleur. Christian Slater prête sa voix à Rand Ridley, père de Reagan et ancien patron de Cognito, Inc., tandis que Clark Duke donne la sienne à Brett Hand, un homme engagé par la compagnie pour aider Reagan à améliorer ses compétences sociales.