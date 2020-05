Égypte

Une série prédit la destruction d’Israël

L’égyptienne «The End», produite par Synergy, a provoqué la colère de l’État hébreu après la diffusion de son premier épisode.

Dans son communiqué, le ministre a qualifié les propos de la série de «complètement inacceptables, d’autant plus que les deux pays (ndlr: l’Égypte et Israël) ont un traité de paix depuis 41 ans», rapporte Associated Press, cité par business-standard.com. Interrogé par l’agence, le scénariste de «The End» («El-Nehaya» en arabe), Amr Samir Atif, a affirmé que la destruction d’Israël était possible «en l’absence de paix réelle et de véritable stabilité dans la région».