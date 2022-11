Coupe du monde: une série sur l'équipe de Suisse de football

Sur le campus de l’Université de la Science et de la technologie de Doha, on le voit à gauche, à droite. Il déambule, parfois s’arrête près d’un cameraman. Puis, il continue son chemin. D’autres fois, il se pose, discute avec l’un ou l’autre membre de l’encadrement de l’équipe de Suisse. Bref, l’homme à la barbe rousse fait partie du paysage de la sélection helvétique. Il en porte même le survêtement, avec ses initiales accolées sur le torse: «SH». Vous ne le connaissez pas. Il s’appelle Simon Helbling, et son rôle est de réaliser « The Pressure Game – au cœur de la Nati», la série documentaire qui suit l’équipe nationale depuis plusieurs mois.