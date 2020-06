Royaume-Uni

Une série sur Boris Johnson et la gestion du Covid

Un réalisateur et un journaliste britanniques veulent montrer comment le Premier ministre s’est occupé de la crise liée au nouveau coronavirus, alors qu’il était lui-même malade.

Le feuilleton racontera comment le Premier ministre britannique Boris Johnson a géré la crise liée au Covid-19 alors qu’il a lui-même été touché par la maladie et hospitalisé en soins intensifs durant plusieurs jours et sera coproduit par Winterbottom, Fremantle, Passenger et Revolution Films. «Cette histoire montre que les faits sont parfois plus étranges que la fiction», a dit l’un des producteurs. «Il y a de rares moments dans l’histoire pendant lesquels la vie privée des dirigeants se retrouve connectée à des événements nationaux, où leur expérience personnelle et leur rôle officiel entrent en collision. Ces derniers mois dans la vie du Premier ministre en font clairement partie», a ajouté un autre.