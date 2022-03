États-Unis : Une série sur la vie de Pete Davidson

Le comédien sera le scénariste et la star d’un feuilleton comique inspiré de son existence.

Selon Deadline, l’Américain de 28 ans jouera le rôle principal de ce feuilleton dont le titre provisoire est «Bupkis», ce qui peut se traduire par «Rien», en français. Toujours d’après le site , la série est décrite comme «une version brute, sans faille et fictive de la vraie vie de Pete Davidson».

Le projet a déjà été présenté à plusieurs plateformes de streaming et il semblerait que Prime Video et Peacock soient intéressées. On ignore encore quels acteurs seront les partenaires de l’ex-petit ami de Phoebe Dynevor.