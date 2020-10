Netflix : Une série sur le cannibale de Milwaukee

Netflix a donné son feu vert à une création de Ryan Murphy qui racontera l’histoire du tueur en série Jeffrey Dahmer.

Après le succès de «Ratched», qui est l’un des programmes de Netflix les plus visionnés ces derniers jours dans le monde, Ryan Murphy continue sa collaboration avec la plateforme de vidéo à la demande. Le producteur et scénariste prépare une série sur le tueur en série américain Jeffrey Dahmer, a appris Deadline .

Surnommé le cannibale de Milwaukee, cet homme a avoué avoir tué et démembré 17 hommes entre 1978 et 1991. La majorité des meurtres comportaient également de la nécrophilie et du cannibalisme. Après deux procès – l’un dans le Wisconsin et l’autre dans l’Ohio – en 1992, Jeffrey Dahmer a été condamné à 16 peines d’emprisonnement à perpétuité. Il a été battu à mort par un codétenu deux ans plus tard. Il était alors âgé de 34 ans.