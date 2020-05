Actualisé 30.04.2020 à 12:41

Une série sur le confinement en préparation

Netflix proposera prochainement une fiction entièrement tournée à distance produite par la créatrice de «Orange Is the New Black».

Jenji Kohan sera la productrice exécutive de la future série. AFP

On le sait, le confinement profite à Netflix. La plateforme de streaming a gagné de nombreux abonnés depuis que les gens doivent rester à la maison à cause de la pandémie de Covid-19. Il a donc semblé naturel à l’entreprise de développer une série consacrée à cette période particulière et à la manière dont les Américains la vivent.

D’après les informations du «Hollywood Reporter», Netflix et Jenji Kohan, créatrice de «Orange Is the New Black», ont décidé de faire équipe pour produire une fiction appelée «Social Distance», qui montrera le quotidien de différentes personnes confinées. «Nous avons créé une série qui raconte des histoires sur la situation que nous traversons, les histoires uniques, personnelles et profondément humaines qui illustrent la manière dont nous vivons séparés et ensemble en même temps. Nous nous mettons au défi de faire quelque chose de nouveau», a indiqué l’équipe de production.