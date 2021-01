États-Unis : Une serveuse héroïque sauve un enfant grâce à un message secret

Intriguée par l’attitude d’un jeune client de 11 ans, une employée d’un restaurant lui a discrètement demandé s’il avait besoin d’aide. Dans la foulée, la police débarquait.

Flaviane Carvalho travaille comme serveuse dans un restaurant d’Orlando (Floride) populaire auprès des familles. Le soir du 1er janvier, la jeune femme a tout de suite remarqué qu’un enfant de 11 ans assis à une table était étrangement calme. Il n’avait pas de nourriture alors que sa famille profitait d’un bon repas. «Je suis aussi une mère et je trouvais cela très étrange, car on ne refuse pas de nourriture à un enfant, surtout dans un restaurant», explique la serveuse au «New York Daily News» .

Plus inquiétant encore, Flaviane a remarqué plusieurs blessures sur le visage et les bras du jeune client. Pour en avoir le cœur net, l’employée a écrit «Est-ce que tout va bien?» sur un bout de papier et l’a tenu devant elle, à un endroit où seul le garçon pouvait la voir. D’abord hésitant, l’enfant a fini par lui faire signe que non. Plus tard, la serveuse a écrit un second message demandant au garçon s’il avait besoin d’aide. Après la réponse positive de l’écolier, Flaviane a alerté la police.