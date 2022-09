Une session d’automne qui s’annonce très électrique

10 milliards pour garantir l’électricité

Booster les énergies renouvelables

Le Conseil des États évoquera en deuxième semaine la loi sur l’approvisionnement en électricité. Ce sujet, depuis longtemps dans le pipeline du Conseil fédéral, arrive à point nommé dans l’actualité faite de menaces de pénuries. La commission ad hoc du Conseil des États a revu sa stratégie à la hausse: «Au vu de l’évolution de la situation, qu’il est indispensable d’agir rapidement et d’aller plus loin que le projet initial du gouvernement. La majorité de la commission a décidé que la production annuelle d’électricité issue d’énergies renouvelables (énergie hydraulique non comprise) devrait atteindre au moins 35 TWh en 2035 et au moins 45 TWh en 2050». Au vu du contexte aussi, la commission a supprimé du projet la libéralisation du marché pour les petits clients.