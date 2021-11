Suisse – Une Session des jeunes marquée par le développement durable

Aidés d’experts de diverses organisations et de parlementaires, ils ont cherché à «créer des visions et des propositions qui soient concrètes et pouvant être mises en place». Parmi leurs idées, se trouvent notamment «arrêter les vols intérieurs en Suisse d’ici 2030, garantir une place financière avec des investissements uniquement durables et définir le greenwashing ou imposer des salaires et conditions de travail équitables comme critère impératif pour les partenaires des entreprises suisses».