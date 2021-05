Berne - Une session d’été encore bien marquée par le Covid-19

Les parlementaires siégeront pour la quatrième fois avec des plexiglas et des mesures sanitaires strictes. lematin.ch

La session d’été qui s’ouvre lundi 31 mai au Palais fédéral, toujours encombré de plexiglas, sera à nouveau marquée par de nombreux débats concernant la pandémie. Toutefois, l’évolution optimiste de la situation, notamment avec la vaccination, permet peut-être de voir une issue prochaine à la crise. Lorsque la situation épidémiologique le permettra, les Verts proposent ainsi au Parlement, avec la participation du Conseil fédéral, d’organiser une journée de commémoration nationale pour les victimes du coronavirus et leurs proches.

Fin de la «situation particulière»

Pour l’UDC, il faudrait déjà tourner la page. Ses représentants, Thomas Aeschi (UDC/ZG) au Conseil national et Marco Chiesa (UDC/TI) au Conseil des États, demandent de «mettre fin immédiatement à la situation particulière», qui donne encore des pouvoirs étendus au Conseil fédéral: «Il y a plus de 12 mois que la pandémie s’est déclarée, notent les intervenants, Tant les personnes en Suisse que les institutions suisses ont appris à vivre avec le virus SARS-CoV-2. Les organes d’exécution ordinaires sont désormais très certainement en mesure de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation du SARS-CoV-2».

Compromis sur les licences pour les vaccins

Sur un plan plus large, une motion de la Commission de politique extérieure du Conseil national s’intéresse au rôle de la Suisse dans l’approvisionnement mondial en vaccins contre le coronavirus: «Le Conseil fédéral, propose-t-elle, est chargé de mettre en œuvre l’adhésion de la Suisse à l’appel à la solidarité mondiale dans la lutte contre le Covid-19 lancé par l’OMS, pour atteindre l’objectif visant à ce que le plus possible d’êtres humains ait accès aux vaccins». La Suisse devrait notamment s’engager «en faveur d’un compromis sur la question des licences obligatoires, de manière à augmenter au maximum les capacités de production des vaccins, le plus rapidement et au meilleur coût possible.»

Étude du Covid long

Une motion demande que la problématique des cas de Covid long soit mieux prise en compte et documentée. Elle propose de créer une plateforme d’informations à l’échelle du pays: «Ce point de contact sera mis en place en concertation avec les cantons, les milieux de la recherche et les médecins, et aura pour objectif de favoriser l’échange de connaissances sur le Covid long entre toutes les personnes touchées et les acteurs concernés. Cet échange devrait également tenir compte d’aspects non médicaux».

Renforcer la place scientifique suisse

Pour le conseiller aux Etats Josef Dittli (PLR/UR), la Suisse doit tirer les leçons de la pandémie «pour renforcer la place scientifique suisse». Il fait une douzaine de propositions, qui vont du dépistage aux méthodes de test en passant par la production et l’autorisation des vaccins. Josef Dittli plaide pour la mise en place «d’un écosystème ouvert de données médicales, doté d’une solide protection des données, conjointement avec des chercheurs, des prestataires de services, des experts de l’industrie, des organisations de patients, des fournisseurs de technologie et des assureurs».

Tirer les enseignements du télétravail

Dans une motion, la Commission des finances du Conseil national estime que la Confédération doit tirer les enseignements de cette période de télétravail, en particulier dans l’Administration fédérale: «Le Conseil fédéral est chargé, dans le cadre de l’aménagement de postes de travail destinés au personnel de la Confédération, de considérer comme des critères essentiels les effets économiques, sociaux et écologiques positifs des modes de travail plus décentralisés, tels que le travail dans des espaces partagés ou à domicile».

Renforcer la sécurité sociale des «statuts mixtes»

Enfin, pour la conseillère aux États Maret Marianne (PDC/VS), cette crise aura mis en lumière la fragilité économique des acteurs culturels, en particulier ceux qui cumulent un statut mixte, qui conduit à un déficit de protection sociale, comme les freelances ou les intermittents: «Cette situation, écrit-elle, qui se retrouve également dans d’autres secteurs, dans le domaine des services ou de l’économie numérique, démontre l’importance d’une réflexion approfondie sur la question de l’adéquation de la législation actuelle avec les nouvelles formes de travail».

Mesures pour le chômage: prolonger jusqu’à la fin de l’année?

À côté de ces différentes motions et postulats, le Parlement débattra une nouvelle fois de la loi Covid-19, que l’on votera le 13 juin. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national propose de prolonger, jusqu’à fin décembre 2021, les mesures relatives à l’indemnité chômage et du délai cadre. Elle propose aussi de prolonger l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les revenus modestes. Cependant, au Conseil des États, une majorité de la Commission de la science de l’éducation et de la culture s’oppose à ces prolongations.