Parlement: Une session d’hiver sous le signe des élections au Conseil fédéral

Alain Berset à la présidence

Budget et LPP

Au-delà de ces élections, les parlementaires auront du pain sur la planche. À commencer par le budget, traditionnel exercice de la session d’hiver. Il occupera les deux Chambres plusieurs jours. Et après les dépenses dues au Covid, à la guerre en Ukraine, etc., les élus devront probablement faire des choix douloureux pour ne pas trop déséquilibrer les finances de la Confédération.

Autre gros «morceau» de la session: la réforme du 2e pilier, qui sera discutée dès le 29 novembre aux États. Le National s’était déjà prononcé pour un modèle nettement moins généreux que celui du Conseil fédéral pourtant mis au point avec les partenaires sociaux. Et les sénateurs, qui ont commencé de plancher sur le sujet en juin, ont préféré le reporter pour mieux équilibrer le dossier. Mais leur proposition ne convainc pas non plus et la gauche menace de lancer un référendum.