Credit Suisse: début de la session extraordinaire du parlement

Alain Berset, Karin Keller-Sutter et le président de la BNS, Thomas Jordan, le 19 mars, lors de l’annonce du rachat de Credit Suisse par UBS. AFP

La chute de Credit Suisse et son rachat par UBS encadré par la Confédération annoncé le 19 mars a provoqué une onde de choc chez les parlementaires. Les élus se réunissent dès mardi et jusqu’à jeudi à Berne spécialement pour débattre des suites politiques à donner et des leçons à tirer de cette affaire. «Nous vivons une époque où ce qui était évident ne l’est plus», a déclaré le président de la Confédération, Alain Berset, mardi matin, devant le Conseil des Etats en préambule aux discussions.

Rappelant les raisons qui ont poussé le Conseil fédéral à choisir la solution du rachat par UBS, pour éviter une crise qui «aurait eu des conséquences désastreuses pour le pays», le Fribourgeois a salué la tenue de cette session extraordinaire qui permet de préserver des valeurs comme la confiance, la sécurité et l’équité en ces temps troublés.

Mais que faut-il attendre de cette session? Rien de bien concret, s’accordent les observateurs. Une enquête ne sera pas menée avant la fin du printemps par les parlementaires et les textes débattus cette semaine, pour la plupart des postulats, seront davantage symboliques que contraignants.

Pas «la disparition de la Suisse» La disparition du Credit Suisse racheté par son concurrent UBS «n’est pas celle de la Suisse», a relativisé Alain Berset. «C’est la disparition d’une banque, une grande banque mais d’une banque uniquement, ni plus ni moins», a-t-il poursuivi, indiquant que les futurs débats permettront, entre autres, à adapter la réglementation sur les établissements «too big to fail».

Garanties de 109 milliards

Le gouvernement risque toutefois un petit revers sur les 109 milliards de francs nécessaires aux garanties octroyées par la Confédération à Credit Suisse via la BNS et à la garantie mise à la disposition d’UBS. L’UDC a réclamé des conditions sur les règles encadrant les banques trop grandes pour sombrer (too big to fail).

Si ces conditions ne sont pas retenues par le Conseil fédéral, le parti agrarien pourrait s’allier à la gauche et refuser cette aide. Une décision qui n’aurait qu’une portée symbolique une fois de plus, car ces aides ont été attribuées dans le cadre du droit de nécessité et validées par les Commissions des finances parlementaires.