Fribourg : Une seule attaque de loup l’hiver dernier

Lundi, le Canton a dévoilé les résultats de son monitoring particulier des grands prédateurs.

Un monitoring cantonal des grands prédateurs, en plus du monitoring national, a été effectué durant l’hiver 2020/2021 par le Service fribourgeois des forêts et de la nature (SFN). L undi, ce dernier expliquait que: l a situation au sein des Préalpes est stable , mais, e n revanche, une recolonisation des régions du Plateau est observée.

La colonisation par le chacal doré est en cours. Plusieurs observations ont été confirmées dans le canton entre les mois d’avril et de juillet. Il est fort probable que de nouveaux individus fassent leur apparition.

Deux moutons tués

Les mesures de protection mises en place en zones d’estivage en 2021 comprennent, en plus des clôtures, 13 chiens de protection qui ont été utilisés sur 5 des 72 alpages où pâturaient plus de 10 têtes de petits ruminants. Douze détenteurs de petits ruminants ont bénéficié d’un soutien financier pour des clôtures de protection (région du Plateau et estivage).