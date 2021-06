Covid-19 : Une seule dose de Pfizer est moins efficace contre les variants

Certains variants pourraient se faufiler malgré une dose reçue. Mais les niveaux d’anticorps ne suffisent pas à eux seuls à déterminer le niveau d’efficacité des vaccins.

L’étude publiée par The Lancet évalue la production d’anticorps protecteurs de personnes vaccinées avec Pfizer.

Après une seule dose de vaccin Pfizer contre le Covid-19, on est moins susceptible de produire des anticorps protecteurs face aux variants initialement détectés en Inde et en Afrique du Sud que face à celui initialement repéré en Angleterre, selon une étude en laboratoire publiée ce vendredi.

«Bien que ce genre de résultats en laboratoire soient utiles (...), les niveaux d’anticorps ne suffisent pas à eux seuls à déterminer le niveau d’efficacité des vaccins, et des études en population réelle doivent également être menées», nuance toutefois dans un communiqué le Francis Crick Institute de Londres, qui a réalisé ces travaux avec l’Institut national britannique de recherche en santé (NIHR).

Publiée dans la revue médicale The Lancet, l’étude évalue la production d’anticorps protecteurs (dits «neutralisants») de personnes vaccinées avec Pfizer/BioNTech. Pour cela, les chercheurs ont mis les échantillons sanguins de ces personnes en présence de plusieurs souches du virus: ses premières versions (celle découverte à Wuhan en Chine et celle qui a dominé en Europe dans la foulée), le variant Alpha (surnommé variant anglais), le variant Beta (initialement détecté en Afrique du Sud) et le variant Delta (initialement détecté en Inde).