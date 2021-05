Valais : Une sévère cure d’amaigrissement pour le personnel des Bains de Saillon

Le groupe BOAS va licencier entre 120 et 140 personnes. Victime d’un incendie, l’établissement voit les travaux de remise en état se prolonger. Le syndicat Unia réagit car les Bains touchent des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail.

La fermeture prolongée des Bains de Saillon (VS) se répercute sur le personnel. Le groupe BOAS qui gère l’établissement licencie une grande partie de son personnel. Entre 120 et 140 personnes sont touchées, sur les 171 que compte l’établissement, rapporte « Le Nouvelliste ». Cette décision découle du prolongement des travaux de réhabilitation de l’établissement à la suite de l’incendie survenu à Noël l’année précédente. Le chantier va débuter prochainement et durer dix-huit mois.

Unia réagit

Dans un communiqué, le syndicat Unia indique ne pas comprendre la décision de l’employeur, car «la quasi-totalité du personnel des Bains de Saillon (VS) perçoit des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, les RHT, jusqu’au mois d’août». Dans le quotidien valaisan, le directeur général des Bains répond: «Notre personnel bénéficie des RHT pour le Covid et non pour l’incendie. Si, comme on s’y attend, les restaurants peuvent rouvrir le 1er juin, le personnel de restauration ne bénéficiera plus des RHT.»