Une sexagénaire retrouvée inconsciente dans les eaux du Léman

Les investigations pour tenter d’établir les causes et les circonstances de cet accident sont menées par les gendarmes de la brigade du lac Léman. L’intervention a nécessité, entre autres, l'intervention de plusieurs patrouilles de la gendarmerie, ainsi qu’une ambulance.

Prudence pendant la canicule

À la suite de cet accident de baignade, la police met en garde, en cette période de canicule. Le mercure a dépassé les 30 °C en plaine ce week-end, et des pointes à plus de 35 °C à l’ombre sont attendues ce dimanche. S’il est agréable de se rafraîchir, le risque de noyade est élevé et la plus grande prudence doit être respectée. La police cantonale vaudoise rappelle les consignes de sécurité liées aux baignades, notamment le fait d’entrer progressivement dans l’eau, l’estomac léger et de surveiller en permanence les enfants.