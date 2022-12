Aliose en interview avant Bô Nouvel-An à Lausanne

Aliose au Bô Nouvel-An : «Une Silent Party, c’est la promesse d’une soirée ludique»

Alizé et Xavier sont deux visages parmi les plus connus de la scène musicale romande.

L’événement de clôture de Bô Noël à Lausanne, qui a fait un carton en 2021 , se tiendra le 31 décembre 2022 sur la place Centrale. Lors de cette Silent Disco Géante, dont la programmation a été en partie confiée à 20 minutes, une dizaine de musiciens, de personnalités de la Toile et de représentants de festivals fera danser et chanter le public pour qu’il passe un Bô Nouvel-An.

Nous sommes Alizé et Xavier, auteurs compositeurs interprètes, fondateurs du duo pop folk suisse Aliose, actif sur les scènes et dans les oreilles francophones depuis une quinzaine d’années.

C’est la promesse d’une soirée ludique, où tu as un peu de choix dans la musique sur laquelle tu veux danser et où tu peux facilement discuter avec les gens qui t’entourent sans te péter les oreilles ou la voix, c’est cool.

Non, mais on aime bien le concept, les soirées auxquelles on a participé ont toujours été sympas, d’autant plus dans des cadres originaux, en plein air ou dans des appartements.