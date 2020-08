Valais

Une simple bombe à eau fait voler son pare-brise en éclats

Une mauvaise blague a failli causer un drame samedi soir. Des individus ont canardé les voitures avec des sacs remplis d’eau depuis le haut d’un tunnel. Gros dégâts et grosse frayeur à la clé.

Un résidu de plastique rouge et la présence d’eau laissent peu de doutes sur la «munition» utilisée.

«La déflagration est venue de nulle part, c’était comme une explosion.» Une Valaisanne a eu une grosse frayeur au volant de sa voiture samedi soir. Vers 23h, alors qu’elle entrait dans le tunnel en direction du Val d’Illiez, à Collombey (VS), un objet a fait voler en éclats son pare-brise. «Le bruit était vraiment fort, reprend-elle. Je ne savais pas ce qui se passait, on voyait du rouge, c’était la panique.» Heureusement, la conductrice est parvenue à maîtriser sa voiture et s’est garée à la sortie du tunnel.