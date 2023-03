Corée du Nord: Une simulation de «contre-attaque nucléaire» dirigée par Kim Jong-un

Kim Jong-un a exprimé sa «satisfaction» après ce week-end d’exercices, selon KCNA. Il s’agissait de la quatrième démonstration de force de Pyongyang en une semaine, au moment où Séoul et Washington conduisent leurs plus importants exercices militaires conjoints depuis cinq ans.

Exercices militaires «frénétiques»

Jeudi, Pyongyang avait procédé à un tir de son missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-17, le plus puissant de son arsenal, en présence du dirigeant Kim Jong-un et de sa fille, et juste avant une visite au Japon du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. En froid pendant des années en raison d’un contentieux historique, les deux voisins ont repris langue au plus haut niveau et décidé de présenter un front uni face à la Corée du Nord.