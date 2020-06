sortie Cinéma

«Une sirène à Paris», cette parenthèse enchanteresse

Après «Jack et la mécanique du cœur», le chanteur de Dionysos livre un petit bijou de poésie.

Lula (Marilyn Lima) le met en garde: chaque fois qu’un homme entend sa voix, il tombe fou amoureux et son cœur explose. Mais Gaspard ne s’inquiète pas: il est immunisé. Vraiment?

«Avec un peu d’imagination on peut changer le monde. Du moins le sien.» C’est autour de cette phrase que s’articule «Une sirène à Paris». Mathias Malzieu (chanteur de Dionysos) nous avait montré avec «Jack et la mécanique du cœur» qu’il était capable de faire vivre son imagination foisonnante sur un grand écran. Il confirme avec ce récit, dont il fit un livre puis un CD avant d’en faire un long métrage.

Avec ses airs de «L’écume des jours» de Michel Gondry, «Une sirène à Paris» s’évade dans un univers fantaisiste, naïf et poétique. Il navigue entre plaisirs visuels (la salle de bain regorgeant de canards, le décor rétro du Flowerburger) et cocasseries (Gaspard qui cuisine des poissons panés pour sa sirène). Au bout du compte, la singularité de l’œuvre vaut la peine à elle seule. Et c’est si bon de trouver un trésor qui se démarque du paysage cinématographique actuel!