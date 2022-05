Matricide à Sierre (VS): «Une situation comme celle-ci on en a jamais vu»

Un adolescent de 14 ans a mortellement poignardé sa mère dans la nuit de dimanche à lundi dans un appartement à Sierre (VS). «De mémoire d’enquêteur, une situation comme celle-ci, on en a jamais vu», indique à 20 minutes Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne. D’après nos collègues de 20 Minuten, la victime, F.B.*, âgée de 41 ans, avait deux fils et travaillait comme esthéticienne.