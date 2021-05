Approvisionnement en suisse - «Une situation globalement bonne, mais exposée à des risques accrus»

Le secteur des denrées alimentaires s’en sort bien

Les denrées alimentaires ont toutefois été épargnées ces dernières années. Depuis plus de 20 ans, le taux d’autoapprovisionnement de notre pays se situe autour de 60%. Cela permet de couvrir majoritairement les besoins de consommation de la population et de limiter les besoins d’importation. Pour rappel, le peuple avait accepté d’inscrire la sécurité alimentaire dans la Constitution fédérale lors des votations du 27 septembre 2017. L’article prévoit notamment que la Confédération préserve et valorise la production agricole locale.