Allemagne : Une sixième victime de l’explosion à Leverkusen

Le bilan de l’explosion survenue la semaine dernière dans une usine de traitement de déchets en Allemagne s’est encore alourdi ce mercredi.

L’explosion d’une usine de traitement de déchets en Allemagne survenue la semaine dernière a fait une sixième victime, qui a été retrouvée dans les décombres, a annoncé mercredi le parquet de Cologne. Un employé de ce site est toujours porté disparu même s’il n’y a plus d’espoir de le retrouver vivant, ont précisé ces derniers jours des responsables de l’entreprise. Une semaine après cet incident, qui a également fait 31 blessés et dont la détonation avait été entendue jusqu’à quarante kilomètres à la ronde et avait provoqué un immense panache de fumée noire, les investigations se poursuivent pour en connaître la cause.