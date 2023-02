Argovie: Une Smart folle se fait «shooter» par une voiture

Argovie : Une Smart sans conducteur se fait «shooter» par une voiture

Une petite auto en panne s’est mise en mouvement et a été percutée par un conducteur qui ne l’avait pas vue. L’accident n’a fait aucun blessé.

Les images de la vidéo sont impressionnantes. Mais heureusement, personne n’a été blessé. Un crash s’est déroulé le samedi 4 février, peu après 23 heures, près de l’aire d’autoroute de Würenlos, en Argovie. «Un véhicule en panne (une Smart) n’était pas suffisamment sécurisé et s’est mis en mouvement en direction de l’autoroute. La Smart n’était pas éclairée, ce qui a sans doute conduit un usager de la route qui circulait sur l’A1 en direction de Berne à ne s’en apercevoir qu’à la dernière seconde et à la percuter», indique Marco Roduner, porte-parole de la police cantonale argovienne. Il confirme qu’il n’y avait personne dans le petit véhicule et qu’aucun blessé n’est à déplorer malgré la violence du crash.