On a testé – Une smartwatch qui cible les coureurs, mais pas seulement

La Watch GT Runner affiche un cadran généreux. 20 minutes/man

Présentée par Huawei comme sa première smartwatch «spécialement conçue pour les coureurs», la nouvelle Watch GT Runner se veut la plus sportive de la marque. Dévoilée fin janvier, en même temps que deux nouveaux smartphones, le P50 Pro et le mobile à clapet P50 Pocket, elle sera commercialisée en Suisse à partir du mois d’avril au prix de 329 francs. Notre test, chaussures de running aux pieds, avant sa sortie.

Élégance tout en légèreté

1 / 5 La boîte contient aussi un chargeur sans fil, ainsi qu’un bracelet en silicone de taille réduite. 20 minutes/man Tournant sous le système HarmonyOS, la Watch GT Runner affiche un écran circulaire de 1,43 pouce. 20 minutes/man Huawei a amélioré le capteur cardio qui intègre deux LED vertes au dos de la montre. 20 minutes/man

La Watch GT Runner rappelle le précédent modèle de la firme, la Watch GT 3 lancée à l’automne 2021. Elle en reprend le design élégant et bon nombre de caractéristiques, à commencer par son système de localisation à double bande compatible avec cinq principaux systèmes (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo et QZSS). Celui-ci tire profit d’une antenne déportée pour la première fois à l’extérieur du boîtier pour éviter les interférences. Le système s’est montré particulièrement rapide et précis lors de nos tests.

Son poids plume est la première bonne surprise. Il découle des matériaux utilisés (céramique, couronne en titane et boîtier en fibres polymères). Malgré son unique taille plutôt imposante de 46 mm, elle ne pèse que 38,5 g (poids sans bracelet, 54 g avec), contre 42 g pour la Watch GT 3.

Mise en route et écran

La première étape consiste à coupler la smartwatch à l’app de santé «Huawei Health». Nous avons choisi un ancien smartphone de la marque encore sous Android. Notre iPhone utilisé au quotidien aurait pu faire l’affaire, mais certaines fonctionnalités auraient été limitées, comme l’ajout de musique. L’installation se passe sans encombre. L’appareil est doté d’un bel écran couleur Oled circulaire suffisamment lumineux pour une utilisation à l’extérieur. D’un grand diamètre de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), il s’inscrit dans la continuité de la Watch GT 3. Il s’éteint par défaut lorsque l’utilisateur n’oriente plus la montre vers son visage. Mais il est possible d’activer le mode «Cadran de veille», qui affiche l’heure en continu. Dans ce cas, il faudra en revanche appuyer sur l’écran ou la couronne pour afficher de nouveau le cadran principal. C’est plutôt perturbant pour un habitué d’Apple Watch, avec laquelle il suffit de lever le poignet pour réactiver l’écran.

Autonomie

Selon Huawei, l’autonomie de la GT Runner peut atteindre quatorze jours, mais cela reste théorique. En activant l’écran de veille, sauf pendant le sommeil, nous avons constaté qu’il ne restait plus que 10% d’autonomie après plus de cinq jours et demi d’utilisation. Pendant cette durée, outre une petite séance de course à pied de 5 km, la montre a notamment aussi servi à analyser la qualité de notre sommeil. Une fois l’accessoire rechargé une nouvelle fois à 100% grâce au chargeur sans fil fourni et désactivé l’écran de veille énergivore, l’autonomie est redescendue à 10% après plus d’une dizaine de jours, ce qui est admirable. Au cours de cette durée, ont été enregistrées une nouvelle séance de course d’une vingtaine de minutes et plusieurs marches de courte durée.

Un coach virtuel

Tournant sous le système maison HarmonyOS 2.1, la Watch GT Runner se veut un entraîneur personnel. Tirant parti de l’algorithme Huawei TruSport, l’accessoire est capable de créer des plans d’entraînement, en planifiant des temps de récupération, en se basant sur différentes mesures, comme la fréquence de courses, la distance parcourue, le rythme cardiaque, etc.

Pendant les séances, il est possible de se faire assister par un coach virtuel par haut-parleur ou, plus discrètement, via des écouteurs sans fil, comme nous l’avons fait. Baptisé «Compagnon intelligent», il n’est pas avare en infos utiles en nous indiquant par intervalles la distance parcourue, l’allure moyenne par kilomètre, ou encore le rythme cardiaque. À ce propos, comme notre pratique de la course à pied est de niveau débutant, alerté par un rythme cardiaque trop élevé, le coach virtuel nous a à plusieurs reprises conseillé de ménager nos efforts. On regrette en revanche qu’il ne s’exprime qu’en anglais avec un accent américain.

Verdict

Ciblant principalement les coureurs, la Watch GT Runner n’oublie pour autant pas d’autres sports, comme le cyclisme, la natation, le saut à la corde, la randonnée et même le ski, le snowboard et le ski de fond, notamment. Durant nos séances de course à pied, elle s’est révélée précise et riche en informations, notamment sur le niveau d’exercice effectué (anaérobie, seuil lactique, aérobie, etc.). Comme ses prédécesseurs, elle bénéficie d’une très grande autonomie – on peut oublier le chargeur pendant un bon moment – et d’un prix accessible. Malgré le manque d’apps tierces à disposition, la Watch GT Runner est en mesure de concurrencer d’autres tocantes sportives bien installées sur le marché.