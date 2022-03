Une snowboardeuse fauche un enfant de 6 ans à Glacier 3000 aux Diablerets (VD)

Lundi, l’enfant de 6 ans skiait avec sa maman, son papa et son grand frère de 12 ans sur la Red Run au glacier des Diablerets (VD) lorsqu’il a été violemment heurté par une snowboardeuse arrivant rapidement et ne parvenant clairement pas à l’éviter. «Après l’avoir percuté et avoir elle-même chuté, elle a demandé en anglais si tout allait bien et nous lui avons demandé d’attendre», nous confie la maman du jeune Mathis. Au lieu de ça, elle a pris la fuite et a continué à dévaler la piste la plus longue des Alpes vaudoises, laquelle affiche aussi un des plus forts dénivelés sur le plan européen.