Coronavirus - Une société israélienne travaille sur un vaccin en gélules

Coronavirus : Une société israélienne travaille sur une gélule pour le vaccin

S’inspirant de ce qu’elle a déjà fait pour les diabétiques, une société israélienne lance son premier essai clinique pour un vaccin contre le Covid par voie orale.

Pour lutter contre le Covid-19, le patron d’Oravax, Nadav Kidron, s’inspire de l’ insuline par voie orale , testée sur des centaines de patients aux États-Unis et qui se trouve actuellement en «phase III», la plus avancée.

Imaginez un vaccin contre le Covid sous forme de pilule: pas besoin de piqûre ou de personnel médical, et une livraison potentielle à domicile. C’est ce que tente de faire la société pharmaceutique israélienne Oramed, qui doit lancer son premier essai clinique «début août», via sa filiale Oravax, dit son patron, Nadav Kidron.

La piqûre fait encore peur

«Pour que le vaccin marche vraiment bien, il faut que le plus de gens possible le prennent», relance Nadav Kidron. Parmi les autres avantages: moins de déchets plastiques et potentiellement moins d’effets secondaires.