Fribourg: Une société propose d’engager et de salarier des proches aidants 

L’entreprise AsFam propose de rémunérer pour leur travail les proches aidants qui administrent des soins de base en les engageant. L’entreprise d’aide et soins à domicile est active depuis avril 2020, dans les cantons de Zurich, de Schaffhouse, d’Argovie et de Thurgovie. Dès mai, elle sera également autorisée à œuvrer dans le canton de Fribourg.

Un arrêt fédéral datant de 2006, confirme qu’on peut demander aux assurances maladies d’assumer financièrement les soins de base fournis par un membre de la famille, pour autant que ce dernier soit employé par un service de soins à domicile, et qu’il soit formé et supervisé par des professionnels diplômés. AsFam emploie actuellement 160 personnes. «140 proches aidants touchent déjà un salaire régulier et 20 sont en cours de procédure», a détaillé Kenny Kunz, membre du conseil d’administration de la société, à La Gruyère. L’an dernier, AsFam a déboursé plus d’un million de francs en salaires. «Personne ne devient riche chez nous. Mais ces dédommagements permettent d’améliorer la situation, par exemple de déménager dans un appartement mieux adapté», a encore précisé Kenny Kunz.