Contraventions : Une société rappelle une amende italienne, elle se fait amender à son tour

Le cas précis est celui d’un Fribourgeois qui s’était engagé dans une zone à trafic limité au centre-ville de Turin en avril 2018, comme décrit dans le «24 Heures». En mars 2020, il a reçu une facture de la part de Creditreform pour un montant de 542 fr. 35 pour cette infraction. Le conducteur fautif, juriste de profession, avait pourtant déjà payé son amende à hauteur de 120 fr. 40. Il a décidé de porter plainte et a obtenu gain de cause. Les deux cadres ont été condamnés à des jours-amende avec sursis, à une amende et à des frais de procédure. Ils ont fait appel et n’ont pas souhaité commenter. Le Tribunal fédéral aura donc le dernier mot.