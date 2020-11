Luxembourg : «Une soirée à 600 euros, c'était l'anniv' de l'État»

Arrêté pour excès de vitesse, pneus non-conformes et non-respect du couvre-feu, le candidat de téléréalité Dylan Thiry a passé une sale soirée, lundi.

Tout avait pourtant bien commencé en début de soirée, quand celui qui s’est fait connaître via «Koh-Lanta» retrouvait des amis dans un bar à chicha. Ambiance décontractée, bonne humeur et gâteau reçu en plein visage pour l’occasion. C’est peu après 23 h que la police locale a contrôlé Dylan au volant d’un véhicule de sport.

«Je ne suis pas un bandit, mais je roulais à 75 km/h au lieu de 50. Il n’y avait pas assez de pneus, et on avait dépassé l’heure du couvre-feu d’un quart d’heure. Une petite soirée à 600 euros! C'était l'anniversaire de l'État luxembourgeois. Les gars je me suis fait b***** la g***** comme jamais», racontait Dylan Thiry dans une story Instagram. Une addition plutôt salée et une voiture à la fourrière pour le Luxembourgeois, qui n’est pas près d’oublier cette soirée d’anniversaire...