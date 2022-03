Zurich : Une soirée arrosée se termine par une tentative de viol

À l’issue d’une grill party, un homme et une femme se sont retrouvés seuls. La femme dit que l’homme a tenté d’abuser d’elle, ce qu’il nie farouchement. Finalement, le juge le condamne.

1 / 1 La soirée barbecue bien arrosé a dégénéré. (Image d’illustration) DR

Tout commence en avril 2020 dans le district d’Andelfingen (ZH). Une femme fait un barbecue avec son compagnon, sa fille et des amis à l’arrière de la maison. Une autre personne se joint au repas. Vers 2 heures du matin, alors que tous les invités sont partis, cet invité de dernière minute reste seul avec la femme.

Et c’est là que les choses auraient dégénéré, rapporte la «NZZ». La femme aurait trébuché en rangeant un plateau et serait tombée à terre. Selon l’accusation, l’homme qui était encore là se serait soudainement allongé sur la femme et aurait tenté de l’embrasser. Il lui aurait dit de ne pas faire l’idiote et aurait alors baissé son pantalon et son caleçon. La femme aurait fini par le mordre, ce qui lui aurait permis de se dégager. Deux mois après les faits, la femme a déposé une plainte. En août, le prévenu a passé deux jours en détention provisoire. Le procureur l’a alors inculpé de tentative de viol. Le prévenu s’est retrouvé dernièrement devant le juge du tribunal de district d’Andelfingen.

Le prévenu rejette les accusations

Lors de l’audience, le prévenu a déclaré: «Je rejette toutes les accusations. Il ne s’est rien passé». Les deux protagonistes se connaissaient et avaient eu une aventure deux ans auparavant. Mais elle s’était arrêtée lorsque la femme s’est réveillée un matin, constatant que le prévenu avait eu un rapport sexuel avec elle et l’aurait filmée avec son portable. Il l’aurait ensuite harcelée à de multiples reprises. Le soir du barbecue, le compagnon de la femme, qui n’était pas au courant de la liaison passée, aurait spontanément invité le prévenu et la femme se serait dit qu’il fallait lui donner une deuxième chance.

Condamné à 18 mois de prison avec sursis

La procureur a requis une peine de prison avec sursis de 22 mois et une amende de 2000 francs. Concernant la tentative de viol, c’est parole contre parole. Mais ce que dit la victime est beaucoup plus crédible. Au final, la cour considère que l’homme de 55 ans est coupable de tentative de viol et le condamne à une peine de 18 mois de réclusion avec sursis. L’amende requise est rejetée. Avec les frais de justice et de procédure qui s’élèvent à 5000 francs, l’accusé, qui selon ses dires a des dettes à hauteur de 200’000 francs, a déjà reçu une leçon suffisante, estime le juge. Le tribunal n’a aucun doute sur le déroulement des faits décrits par l’accusation. La victime est crédible et a témoigné avec une constance remarquable. Elle n’a pas exagéré et a clairement expliqué ses incertitudes.

De plus, les déclarations de son locataire, à qui elle a raconté l’agression juste après les faits, sont également essentielles. Il est peu probable qu’elle lui ait menti avec l’intention de porter plainte, deux mois plus tard.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle? Police: 117

Violencequefaire (anonyme et gratuit, réponse dans les 3 jours)

Centres d’aide aux victimes LAVI Et pour les jeunes: ciao.ch (11-20 ans) et ontécoute.ch (18-25 ans)

Pro Juventute (24/7): 147

Patouch: 0800 800 140