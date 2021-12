Une soirée au D! pour découvrir l’electro autrement

Lausanne : Une soirée au D! Club pour découvrir l’electro autrement

Le club lausannois accueillera le jeudi 16 décembre 2021 une soirée Unknown. Ses organisateurs ont donné très peu d’infos la concernant. C’est volontaire.

Chapeautée par l’artiste MHMD et plusieurs associations d’étudiants – le Comité HEC, l’AedL et l’AEML – la soirée Unknown sera consacrée aux musiques électroniques. «La particularité, c’est que l’on n’a pas dévoilé les noms des DJ qui s’y produiront, ni leur style. Il faut nous faire confiance et le public devra se laisser faire. Notre but est qu’il découvre la richesse et la qualité des différents styles underground, comme la minimal, la deep house ou la techno, sans aucun a priori», explique MHMD, résident du D! Club.