Hockey sur glace – Une soirée cauchemardesque pour Hischier et les Devils en NHL

Nico Hischier (au centre) et les New Jersey Devils ont perdu un match qu’ils maîtrisaient.

Les New Jersey Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont vécu une soirée cauchemardesque samedi soir, face aux Florida Panthers. Tout semblait bien aller après deux tiers-temps, puisque les Devils menaient 6-2. Mais ils se sont fait remonter à 6-6 dans le troisième «vingt» (!), avant d’encaisser le but de la défaite après 1’45’’ de prolongation.