Lausanne – Une soirée de Nouvel-An pour retrouver un semblant de normalité

François Melillo/20 minutes

Aux quatre coins de la Romandie, de nombreuses personnes ont marqué l’arrivée d e 2022 par quelques gestes d ’affection ( bisous , embrassades, câlins), faisant fini des recommandations de l’OFSP . De courts moments qui ont résonné comme un besoin physique de se toucher, dans un monde devenu si compliqué .

Le quartier du Flon à Lausanne n’a pas échappé à cette volonté de retrouver un peu de normalité. L a Silent party mise sur pied par le Bô N oë l a ainsi littéralement cartonné regroupant, outre des centaines de jeunes noctambules, un public plus âgé et des familles venues franchir le cap d’une manière plus originale qu’à l’accoutumée. Il est vrai que l’espace - e n e xtérieur - était accessible en 3G (guéri, vacciné, testé).

«Ne pas songer à demain»

L’espace d’un soir, vaccinés et non-vaccinés ont ainsi pu se côtoyer comme si de rien n’était. Même la peur de la maladie, de faire partie d’un cluster , n’ a pas altéré leur volonté de passer du temps e ntre amis et d’assouvir leur soif de rencontres et de vive! D’autres ont préféré s’asseoir aux tables des bistrots du quartier puis finir ou non en boîte de nuit.

Une grande partie des fêtards lausannois ont convergé vers le quartier du Flon et la Silent Party du Bô Noël. François Melillo/20 minutes

« On a juste envie de danser , de sauter et de chanter » , nous expliquait un groupe de demoiselles ayant le rythme dans la peau. D’autres ont voulu profiter du moment, sans s onger à demain «p arce qu’on a besoin de ne pas penser au Covid, au moins un soir » , soulignait un quadragénaire de la banlieue lausannoise , b ien conscient toutefois que la pandémie ne s’est pas éteinte avec l’arrivée de la nouvelle année .

La présence de plus en plus massive du variant omicron a également décidé de n ombreux citoyens à passer le cap du r éveillon en petit comité ou sous forme de rendez-vous privés, à l’abri des regards …

Clap de fin pour les Arches À Lausanne, c e réveillon a été marqué par la fermeture du bar-terrasse Les Arches , les travaux de rénovation du Grand-Pont démarrant dans quelques jours. La structure aménagée pour durer deux ans, aura finalement vécu pendant onze ans , devenant un lieu incontournable de la ville. À noter également que le traditionnel embrasement du beffroi de la cathédrale de Lausanne le 31 décembre à minuit a été annulé en raison du contexte sanitaire actuel.