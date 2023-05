Mondial de hockey: Une soirée «forte en émotions» pour Damien Riat

Damien Riat avait le sourire après avoir marqué contre le Kazakhstan. Freshfocus

Il y a des joies qui sont communicatives. Et celle de Damien Riat à la fin de la partie remportée 5-0 contre le Kazakhstan en fait assurément partie. «Vous l’avez sûrement vu à ma célébration, sourit-il. J’étais très heureux de marquer et ce but m’a procuré tellement d’émotions.» Un bonheur tel qu’on aurait pu penser que cette réussite était sa première dans un Championnat du monde.

La raison se trouvait ailleurs. Elle avait pour source le tourbillon d’émotions vécu par l’attaquant du Lausanne HC depuis son arrivée à Riga. Le Genevois, de piquet, pensait vivre le même sort que Mike Künzle. À savoir rentrer à la maison en raison de l’arrivée des renforts de NHL.

Finalement, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Damien Riat a profité de la blessure de Calvin Thürkauf pour intégrer l’alignement de l’équipe de Suisse. «Je me répète, mais l’émotion est vraiment le mot qui caractérise mes derniers jours. J’avais la tête à la maison et je me retrouve finalement sur la glace.»

Un deuxième match?

En plus de sa réussite, l’ailier a également lancé l’action qui a mené au 2-0. Sa ligne avec Tanner Richard et Fabrice Herzog a fait preuve d’une belle alchimie.

«Tout notre trio a très bien travaillé, on a fait un bon pressing, on a créé des revirements adverses, ce qui nous a permis de nous ménager plusieurs belles occasions de marquer, souligne-t-il. Peut-être aussi que l’attention était un peu plus portée sur la ligne de Fiala et Malgin et qu’on a bénéficié d’une plus grande liberté.»

«J’essaye de montrer le maximum de mes capacités à Patrick Fischer et on verra ce qu’il adviendra par la suite.» Damien Riat, attaquant de l’équipe de Suisse

Cette triplette qui a bien fonctionné et combiné sera-t-elle reconduite lors du prochain duel? Rien n’est moins sûr. L’ajout de Nico Hischier en attaque devrait faire basculer un joueur en tribune.

Quoi qu’il arrive, Damien Riat a fait ses preuves et montré qu’il méritait sa place. «Pour avoir une place dans cet alignement, il faut tout donner et chaque année je me donne à 200%. J’essaye de montrer le maximum de mes capacités à Patrick Fischer et on verra ce qu’il adviendra par la suite.»