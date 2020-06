21 heures de techno A Berne

Une soirée illégale rassemble des milliers de jeunes

Une fête non autorisée s’est déroulée pendant presque une journée entière samedi dans la capitale. Les mesures de protection liées au coronavirus n'ont apparemment pas été respectées.

Un lecteur, passé par là vers 1 heure du matin, raconte: «Toute la région y était et tout le monde était bien collé-serré. Personne, vraiment personne, ne se souciait des mesures de protection liées à la pandémie de coronavirus ou même du virus en général». La Bernoise M. B.*, 24 ans, qui a elle aussi participé, confirme : «Aucune donnée personnelle n'a été enregistrée, il n'y avait pas de dispositif pour se désinfecter les mains et presque personne ne portait de masque.» Si la jeune femme avoue être restée plusieurs heures sur place, elle regrettait dimanche: «Je me suis laissée happer par l’ambiance festive. Mais quand je me suis réveillé aujourd'hui (ndlr: dimanche), j'avais mauvaise conscience. Si nous n'avions pas le coronavirus, la fête aurait été vraiment cool et sauvage.»