Une soixantaine de bouquetins abattus en Haute-Savoie

Haute-Savoie (F) : Une soixantaine de bouquetins abattus

Plusieurs dizaines de bouquetins ont été abattus dans le massif du Bargy, en Haute-Savoie (F). Au total, 61 bêtes ont été tuées lundi et mardi. Une opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la brucellose, une maladie qui touche la faune depuis 10 ans dans cette partie des Alpes. Comme l’indique « Le Dauphiné Libéré », cette infection inquiète le monde agricole car elle est susceptible de se transmettre aux troupeaux et de contaminer ainsi l’homme via des produits laitiers. Les bouquetins abattus vont faire l’objet d’analyses pour savoir s’ils étaient porteurs de la maladie.

Pour les autorités, ces «prélèvements ciblés» sont «nécessaires pour avoir une vision plus complète de la situation sanitaire sur le massif et adapter en conséquence la réponse des pouvoirs publics à cet enjeu de santé publique humaine et animale», a indiqué la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué. De leur côté, les associations de défense de l’environnement jugent ces tirs inutiles. France Nature Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux, fâchées de la rapidité avec laquelle la préfecture a autorisé ces abattages, ont l’intention de saisir la justice.