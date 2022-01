Afrique : Une soixantaine de djihadistes tués au Burkina Faso

L’armée française a annoncé dimanche que des dizaines de djihadistes avaient été éliminés au Burkina Faso avant le coup d’État militaire du 24 janvier.

«À quatre reprises, entre le 16 et le 23 janvier 2022, différents groupes de terroristes ont été localisés, identifiés et neutralisés par les forces burkinabè et par les unités de Barkhane», a-t-on appris auprès de l’état-major. «Au total, près d’une soixantaine de terroristes ont été mis hors de combat», selon l’état-major de l’armée française.

Dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait plus de 2000 morts et contraint au moins 1,5 million de personnes à fuir leurs foyers.