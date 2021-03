Mardi, une soixantaine de soignants de la clinique Joli-Mont, affiliée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ont débrayé afin d’exiger des effectifs supplémentaires et une prime gériatrique. Avenir syndical, qui les soutient, dénonce une augmentation constante de la charge de travail, le non-remplacement des absents et du travail gériatrique sans prime gériatrie. Selon le syndicat, en août 2020, le personnel a adressé une pétition signée par 71 des 80 soignants de la clinique afin de définir leurs exigences. Depuis, les problèmes ne sont pas réglés et il n’y a pas de dialogue, dénonce Avenir syndical.

La clinique de Joli-Mont a été intégrée aux HUG en 2016. Elle est active dans la réadaptation et les soins palliatifs. Plus de la moitié des patients sont âgés de plus de 80 ans. «Il y a effectivement une inégalité de traitement entre soignants de diverses unités pour des raisons historiques, reconnaît Nicolas de Saussure, responsable des relations publiques des HUG. Le projet de refonte de la grille salariale de l’Etat, Score, aurait dû régler ces problèmes, mais il a été abandonné en février. Dès lors, le sujet a été mis à l’agenda des discussions menées entre les HUG et les partenaires syndicaux, dont Avenir syndical ne fait pas encore partie.»