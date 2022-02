Saint-Gall : Une soixantaine d’émeutiers condamnés onze mois après les faits

Deux manifestations avaient dégénéré à Pâques 2021 à Saint-Gall. Les premières ordonnances pénales sont tombées. La plupart de ces personnes ont moins de 30 ans.

Des personnes s‘étaient rassemblées dans les rues de Saint-Gall. Certaines en avaient profité pour faire de la casse. 20Min

Fin mars et début avril 2021, des appels à manifester contre les mesures anti-Covid avaient rassemblé des centaines de personnes en ville de Saint-Gall. Si les manifestations s’étaient terminées dans le calme, l’ambiance avait dégénéré lorsque 200 personnes étaient devenues de plus en plus agressives. Les forces de l’ordre sur place avaient été molestées. De petits groupes avaient ensuite attaqué les policiers et commis des déprédations. Une manifestation similaire avait eu lieu la semaine suivante et s’était également terminée par des débordements.

Après les nuits d’émeute, la police avait rassemblé toutes les plaintes pour dommages à la propriété et transféré celles-ci au Ministère public. La police municipale a analysé les enregistrements des vidéosurveillances de la ville et a documenté les différents méfaits et identifié les individus qui les avaient commis.

Des mineurs dans 31 cas

Parmi les délits ainsi répertoriés, on trouve: trouble à l’ordre public, dommages à la propriété, délits liés aux stupéfiants, etc. Au total, la police a transmis plus de 100 cas à la justice.

Entre-temps, le Ministère public a prononcé 58 ordonnances pénales sanctionnées par des peines pécuniaires et des amendes. En outre, il a rendu six ordonnances de non-lieu et trois ordonnances de classement. Deux cas ont été transmis au tribunal compétent suite à une opposition.

Dans plus de 40 cas, la procédure a été suspendue car l’auteur des faits n’a pas pu être identifié. Sept cas sont encore en cours d’investigations. Parmi toutes les personnes qui ont fait l’objet de plaintes, 31 étaient des mineurs, qui doivent répondre de leurs actes devant le Tribunal des mineurs.