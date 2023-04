Guerre en Ukraine: Une soixantaine d’enfants rescapés résident toujours à Pompaples

Pour garantir la qualité de l’accueil des petits, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a engagé une soixantaine de collaborateurs issus de divers domaines: des éducateurs ES et HES, des assistants socio-éducatifs, des professionnels de la petite enfance, ainsi que des personnes issues du médical et de la pédagogie.