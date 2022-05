Hockey sur glace: Une solide victoire de prestige contre la Finlande

Damien Riat a inscrit deux buts pour la Suisse face à la Finlande, jeudi après-midi à Tempere. IMAGO/Newspix24

La sélection de Patrick Fischer est montée en puissance en deuxième période (0-2), lorsqu’elle a pris le large grâce à deux réussites de Riat. La première est tombée sur une contre-attaque initiée par le Fribourgeois Killian Mottet (28e, 0-1). L’attaquant du LHC, parfaitement démarqué par Mottet, a habilement déjoué le gardien finlandais du revers. Avant cette ouverture du score, les Suisses ont réussi à "tuer" trois pénalités consécutives.

Douze champions olympiques

A l’inverse des Finlandais, qui alignaient d’ailleurs 12 champions olympiques de Pékin, les Suisses ont su tirer profit de leur deuxième séquence du match à cinq contre quatre. L’attaquant de Lugano Calvin Thürkauf a contourné le but finlandais avant de délivrer une subtile passe à Riat au deuxième poteau. Le Genevois du LHC n’a pas manqué la cible d’une reprise instantanée (40e, 1-2). Deux réussites de grande importance pour l’équipe de Suisse et pour Riat en particulier. Alors que la concurrence est particulièrement rude en attaque (les joueurs de NHL et quelques finalistes des play-off vont encore rejoindre l’équipe, le “Lion” espère décrocher un ticket pour les Mondiaux qui débuteront le 14 mai avec un premier match contre l’Italie à Helsinki.

Bertschy s’illustre aussi

Bien lancée, la Suisse s’est toutefois laissé surprendre après seulement 52 secondes de jeu en troisième période. L’attaquant de Langnau, Harri Pesonen, a trompé le gardien Sandro Aeschlimann (Davos) d’un tir à bout portant (41e, 1-2). Une réussite rapidement gommée grâce à un “une-deux” parfait entre Andres Ambühl et Christoph Bertschy (45,1-3). Le futur attaquant de Gottéron n’a eu qu’à glisser le puck dans la cage vide.

Les Finlandais, qui comptaient plusieurs joueurs ayant évolué en Suisse cette saison, à l’image Rajala et Sallinen (Bienne) ou Vatanen et Filppula (Genève-Servette), ont recollé au score avec un but de Hartikainen à la 50e minute (2-3). Mais les Suisses ont tenu bon en fin de match pour assurer une belle victoire de prestige face aux champions olympiques.

Avec Hischier et les finalistes ce week-end

La Suisse, qui devrait pour compter sur Nico Hischier (New Jersey Devils) et quelques finalistes des play-off dès samedi (trois joueurs seront retranchés ce vendredi), livrera encore deux matches à Stockholm dans le cadre des Beijer Hockey Games, où elle remplace la Russie: samedi contre la Suède (16h) et dimanche face à la Tchéquie (12h). Patrick Fischer devrait ensuite annoncer la liste des sélectionnés pour les Mondiaux après les deux matches du weekend. Les Mondiaux débuteront le samedi 13 mai, à Helsinki, contre l’Italie.