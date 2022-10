Une solution genevoise pour mieux lutter contre le cancer du colon 

Genève : Une solution pour mieux lutter contre le cancer du colon

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus diagnostiqué au monde et le second en termes de mortalité, après celui du poumon. Son traitement repose essentiellement sur la chimiothérapie. Mais au fil du temps, les patients deviennent insensibles aux médicaments, un état de fait qui rend faible le taux de survie à cinq ans. L’Université de Genève a annoncé ce jeudi qu’une équipe de chercheurs avait trouvé un moyen de dépasser cette résistance. La solution repose sur une combinaison de remèdes appartenant à la classe des inhibiteurs de tyrosine kinase.