Suisse : Une solution tactile pour garantir le secret du vote des aveugles

Des élus de tous partis demandent la mise en place de moyens qui permettront aux personnes malvoyantes de voter sans aide externe.

Voter par le toucher: la solution présentée doit permettre une plus grande autonomie pour celles et ceux qui ne voient pas.

Près de 100’000 votants

L’association se félicite dans un communiqué de la décision des élus. «Même si cette solution n’est qu’une amélioration ponctuelle et que le vote autonome ne sera pas encore totalement possible, il s’agit d’un pas important et d’un signal fort», dit-elle dans son communiqué. «En se fondant sur le taux de participation moyen, on estime qu’entre 80’000 et 100’000 personnes utiliseront les modèles de votes, lesquels coûtent actuellement entre 35 et 50 francs», notent pour leur part les élus dans la motion.