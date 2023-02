Michael Jackson : Une somme record proposée pour ses chansons

Sony et un partenaire financier seraient en train de négocier l’acquisition de 50% du catalogue musical de Michael Jackson. Selon Variety, les discussions porteraient également autour des revenus générés par le spectacle «MJ: The Musical», présenté à Broadway depuis 2020, et par le biopic à venir «Michael». Jamais un montant aussi élevé n’a été proposé sur le marché des catalogues puisque la transaction avec les gestionnaires de l’héritage du roi de la pop porterait sur une somme comprise entre 800 et 900 millions de dollars.