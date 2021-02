Espace : Une sonde chinoise envoie une vidéo de Mars

Les premières images transmises par la sonde «Tianwen-1», qui a réussi à se placer en orbite autour de la planète rouge il y a deux jours, ont été diffusées vendredi par la télévision chinoise.

En pleine rivalité diplomatique et technologique avec les États-Unis, la Chine a ouvert un nouveau champ de compétition avec un programme spatial ambitieux, qui vise à établir une station spatiale habitée d’ici 2022 et envoyer un astronaute sur la Lune à l’horizon 2030.

Succès historique

«Tianwen-1» («Questions au ciel-1» en chinois) est composée de trois éléments: un orbiteur (qui restera à tourner autour de l’astre), un atterrisseur (qui devrait se poser sur Mars) et un robot téléguidé. «Tianwen-1» a été lancée en juillet dernier, en même temps que des sondes américaine et émiratie.

Un rover de 240 kilos en mars

Les scientifiques chinois espèrent faire atterrir en mai le rover de 240 kilos sur Utopia, une plaine martienne. Pendant trois mois, la mission analyserait le sol et l’atmosphère de la planète et prendrait des photos, cartographierait la planète et chercherait des signes de vie passée.