Australie : Une sonde japonaise rapporte des échantillons d’astéroïde

La capsule contenant des petits morceaux d’astéroïde a pénétré dans l’atmosphère terrestre peu avant 18h30, créant une boule de feu semblable à la trace d’une étoile filante.

Boule de feu

Protégés de la lumière du soleil et des radiations à l’intérieur de la capsule, les échantillons seront récupérés, traités puis envoyés par avion au Japon. La moitié de la matière sera partagée entre la Jaxa, la Nasa et des organisations internationales, et le reste sera conservé pour des études futures au fur et à mesure des progrès de la technologie analytique.